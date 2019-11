Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Xavier Moulinier et Guillaume Codron (dossard 21) ont remporté la Swinrun Réunion version courte ce dimanche 17 novembre 2019. Nicolas Bouhet et Antoine Morel de la team Imaz Press (dossard 96) terminent à la deuxième place. Combinant la course à pied et la natation, ce format d'épreuve était mis en place pour la première fois à La Réunion. Jusqu'à présent, en effet, seul le format long de compétition était organisé. Revivez toute la course en photos et en vidéo.

