Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Ce lundi 18 novembre sera marqué par une chose : du vent, du vent et encore du vent sur tout le département. À tel point que Matante Rosina a peur de perdre son chapeau ! La matinée sera assez ensoleillée mais au fur et à mesure de la journée, le temps devrait se dégrader et des averses devraient faire leur apparition aux quatre coins de l'île. Matante Rosina ne sortira peut-être pas avec son chapeau mais elle n'oubliera pas son parapluie ! Et chez vous, quel temps fait-il ?

