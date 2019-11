Top départ du Congrès des légumes de France. La FDSEA, l'Armeflhor et les "Légumes de France" co-organisent cet événement qui se déroule pour la première fois à La Réunion du 18 au 25 Novembre 2019. Objectif : faire connaître les spécificités de La Réunion aux producteurs venus d'ailleurs faire le point sur les cultures en cours, et relancer de nouvelles actions pour dynamiser la filière légumes. Retrouvez ci-dessous le communiqué explicatif de la FDSEA. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les producteurs de Légumes de France organisent chaque année leur Congrès. C'est selon eux un vrai temps fort pour la profession, il réunit plus de 200 producteurs (maraîchers, producteurs de plein champ, serristes, endiviers), venus de toute la France afin de souligner et développer les enjeux et les perspectives des producteurs de légumes français.

Cette année, pour la première fois, ce congrès de 8 jours se déroule à La Réunion.

Au-delà des producteurs, l’événement réunit également les représentants de toute la filière à l’échelle nationale : représentants des coopératives, négociants, prestataires de service (agrofourniture, protection des cultures...), représentants de l’administration (ministère de l’Agriculture, ...), et les membres du Club Partenaires de Légumes de France.

Les objectifs du congrès

• Offrir une vitrine de l’agriculture locale au niveau national (par l’organisation de visites techniques, la dégustation de produits locaux ...)

• Assurer des échanges forts sur les nouveaux enjeux de la filière, faire le point sur l’actualité et les actions collectives menées par les Producteurs de

Légumes de France, définir les orientations à donner pour l’année à venir, partager des analyses entre producteurs et construire des propositions d’actions , relancer une dynamique professionnelle départementale et régionale...

En parallèle du congrès, des animations à destination du grand public sont également organisées : pyramide de légumes, exposition photo...

Faire connaître les spécificités de La Réunion

Les producteurs de Légumes de France ont souhaité organiser leur Congrès 2019 à la Réunion afin de :

• Renforcer les liens de Légumes de France avec les producteurs de la Réunion

• Découvrir la spécificité de la production légumière de la Réunion

• Identifier les problématiques locales par l’organisation de rencontres professionnelles en parallèle de l’événement.

Pour les co-organisateurs réunionnais - l’Armeflhor et la FDSEA de la Réunion - l’accueil de ce congrès en 2019 démontre l’engagement de Légumes de France à soutenir les maraîchers du département et à promouvoir la Réunion au rang de département organisateur d’un événement majeur. L'objectif est bien de faire connaître La Réunion et ses particularités.