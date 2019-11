Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Face aux milliers de spectateurs disséminés tout au long du parcours, 90 pilotes ont fait le show ce dimanche 17 novembre 2019. Parmi eux, les meilleurs Réunionnais et 3 pilotes invités évoluant en métropole et en Suisse. Le Supermotard de la ville du Port a tenu toutes ses promesses à la Halle des Manifestations du Port. Il faut dire que la course était inédite.

Face aux milliers de spectateurs disséminés tout au long du parcours, 90 pilotes ont fait le show ce dimanche 17 novembre 2019. Parmi eux, les meilleurs Réunionnais et 3 pilotes invités évoluant en métropole et en Suisse. Le Supermotard de la ville du Port a tenu toutes ses promesses à la Halle des Manifestations du Port. Il faut dire que la course était inédite.