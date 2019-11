Bonjour - À la une de ce mardi matin 19 novembre 2019 :



- La mauvaise météo pourrait retarder la fin de la campagne sucrière

- Saison cyclonique : des systèmes de plus en plus intenses à prévoir

- Le procès d'Anne Diana Clain, soeur des deux jihadistes Réunionnais, débute ce mardi

- Street workout : La Réunion s'envole pour la coupe du monde Hong-Kong

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps clément le matin, grisaille l'après-midi

La mauvaise météo pourrait retarder la fin de la campagne sucrière

Les planteurs l'ont bien remarqué, la météo n'est pas au beau fixe pour couper la canne. Depuis des jours, la pluie ne fait que tomber, notamment dans l'Est et les précipitations sont accompagnées de vents forts. De quoi impacter directement la campagne sucrière, censée se terminer d'ici quelques semaines. La saison cyclonique, avec son lot d'averses, est bien là. Fait rare : la concentration et le cumul de ces pluies. La récolte en pâtit, et les planteurs redoutent l'arrivée de cyclones, qui pourrait faire plonger la filière canne au plus bas.

Saison cyclonique : des systèmes de plus en plus intenses à prévoir

La saison cyclonique 2019-2020 a officiellement commencé ce 15 novembre 2019. Pour l'occasion, la préfecture et Météo France ont présenté une nouvelle fois le plan d'alerte modifié en 2018, qui inclut notamment la création d'une "alerte violette : danger exceptionnel" qui oblige au confinement de toute la population.

Le procès d'Anne Diana Clain, soeur des deux jihadistes Réunionnais, débute ce mardi

Anne Diana Clain, soeur aînée des deux Réunionnais Fabien et Jean-Michel Clain, comparaît ce mardi 19 et mercredi 20 novembre à Paris pour avoir tenté de les rejoindre en Syrie.

Street workout : La Réunion s'envole pour la coupe du monde Hong-Kong

Suite à l'étape de qualification pour la coupe du monde de street workout qui s'est déroulée en juin au Port, organisée par l'association Bek la barre, le vainqueur de l'épreuve, le Portois Angélo Mérion ainsi que le Dionysien Raphael Tacite (qui bénéficie du forfait de Teddy Nourry), s'envoleront ce mercredi 20 novembre 2019 pour Hong-Kong. Ils participeront le samedi 23 novembre à la finale de la Coupe du monde de street workout freestyle, regroupant une trentaine d'athlètes en provenance des quatre coins de la planète.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps clément le matin, grisaille l'après-midi

Il fera beau sur l'île au lever du jour, voilà que Matante Rosina est pleine d'espoir pour cette journée qui s'annonce ensoleillée. Mais les quelques nuages éparses vont s'étendre sur tout le département, y compris dans l'Ouest vers Le Port et La Possession. La pluie va même s'inviter dans les hauts avant de s'intensifier. Il va falloir attendre un peu avant de retrouver le soleil.