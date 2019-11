Ce mardi 19 novembre 2019, une nouvelle tortue a été retrouvée morte près de la Passe de l'Hermitage. Découverte par des plongeurs, à 15-20 mètres au sud de la bouée nord et à 17 mètres de profondeur, elle a été blessée par l'hélice d'un bateau.

"Nous rappelons une fois encore que les tortues doivent régulièrement remonter en surface pour respirer et peuvent somnoler en surface pour se réchauffer aux rayons du soleil" souligne l'observatoire de tortues marines, Kélonia.



"Il convient donc de limiter sa vitesse sur les fonds entre -10m et -50m, et toujours regarder à l’avant du bateau qu’une tortue n’est pas sur la trajectoire" rappelle-t-il.

