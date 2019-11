Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La Chambre régionale des comptes de La Réunion a publié son rapport d'observations définitives sur la gestion du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Sainte-Marie concernant les exercices 2014 et suivants. Le bilan est mauvais : aucune des recommandations les plus importantes du précédent rapport n'ont été mises en oeuvre, selon la CRC. La situation budgétaire s'est dégradée, le contrôle de la commune inexistant, et des dépenses ont été engagées sans la capacité financière nécessaire pour les assumer. Le CCAS accumule près d'un million d'euros de factures en attente de paiement depuis 2012. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

