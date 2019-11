La saison cyclonique 2019-2020 a officiellement commencé ce 15 novembre 2019. Pour l'occasion, la préfecture et Météo France ont présenté une nouvelle fois le plan d'alerte modifié en 2018, qui inclut notamment la création d'une "alerte violette : danger exceptionnel" qui oblige au confinement de toute la population. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Difficile de dire si La Réunion sera cependant concernée par ce nouveau niveau d'alerte : en 2018-2019, la saison a été exceptionnellement agitée dans le sud-ouest de l'océan Indien. Si La Réunion a été épargnée, ce sont tout de même 15 phénomènes, dont 11 cyclones, qui ont impactés la région. Le cyclone Idai, en mars, a ravagé la zone centrale du Mozambique et la partie orientale du Zimbabwe, et le sud du Malawi. Au total, il a fait environ 1000 victimes.



Le cyclone Kenneth, fin avril, a lui aussi secoué la Grande Comore et la province la plus septentrionale du Mozambique, touchant terre à un endroit totalement inhabituel. Il n'avait jamais été enregistré deux cyclones touchant le Mozambique lors de la même saison.



La situation de l'an dernier est donc différente en tout point de la saison 2017-2018. Cependant, Météo France indique que les prévisions deviennent chaque année de plus en plus précise en matière de trajectoire des phénomènes. Par contre, l'intensité de ces derniers restent encore délicate à déterminer, notamment à cause des changements climatiques qu'observe la planète.



Selon la tendance actuelle, la zone sud de l'océan Indien pourrait être le spectacle de cyclones de plus en plus violents si les modifications climatiques observées aujourd'hui continuent d'évoluer de la même façon. Comprendre que les cyclones tropicaux intenses pourraient devenir bien plus fréquents.



C'est aussi dans cette optique que le plan d'alerte a été mis à jour : désormais, l'alerte rouge sera déclarée plus précocement, et l'alerte violette obligera au confinement de toute la population, y compris les secours. Une phase d'alerte rouge suivra l'alerte violette une fois le phénomène terminé, afin de permettre aux autorités de faire un état des lieux.



Des habitants pas si inquiets que ça



A l'occasion du début de la saison cyclonique, la préfecture a préparé un nouveau livret de préparation à l'attention de la population. Le petit carnet répertorie les différents niveaux d'alertes et les consignes qui y sont associées. On retrouver aussi une liste des essentiels à avoir chez soi pour être préparé : de l'eau, de la nourriture, une trousse médicale…



La population interrogée semble en tout cas plutôt préparée, mais aussi faire confiance aux autorités sur leur capacité de gestion de crise. "Ca fait seulement trois mois que j'habite à La Réunion, mais je n'ai pas d'apriori ou d'inquiétude, de ce que j'ai entendu ça ne me fait pas peur" explique Ilona. Elle précise savoir qu'il "faut avoir de l'eau, à manger, et de rester chez soi".



Idriss est lui aussi plutôt confiant, bien qu'il ne connaisse pas le protocole. "J'ai l'impression que certaines habitations ne sont pas adaptées aux cyclones, mais les nouveaux bâtiments semblent être adaptés" précise-t-il.



Joan, lui, est au contraire bien préparé. "J'ai toujours de l'eau en bidon de cinq litres, des bougies et des allumettes, une lampe-torche et des conserves, c'est nos parents qui nous ont expliqué ça quand on était enfant donc voilà" liste-t-il. "On a toujours une appréhension parce que chaque cyclone est différent, et je pense qu'il y a du laisser aller chez les jeunes qui ne sont pas forcément préparés et peuvent prendre ça à la légère" souligne-t-il.



Audrey et Magalie ne semblent pas non plus inquiète. Toutes les deux préparées à l'éventualité d'un cyclone, elles disposent de tout ce qu'il faut. "On vit ça assez régulièrement, je trouve qu'on est assez bien préparé" indique Magalie.



as / www.ipreunion.com