Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un couple de motard a eu un accident sur la Route de Bois Rouge à Sainte-Marie, dans le secteur du cimetière. Selon la gendarmerie, la moto a glissé à cause de la route, particulièrement glissante et a terminé sa course dans le caniveau en béton. La passagère, née en 1981, est décédée. Le conducteur, né en 1978, souffre de plusieurs fractures ouvertes, il a été transporté à l'hôpital. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un couple de motard a eu un accident sur la Route de Bois Rouge à Sainte-Marie, dans le secteur du cimetière. Selon la gendarmerie, la moto a glissé à cause de la route, particulièrement glissante et a terminé sa course dans le caniveau en béton. La passagère, née en 1981, est décédée. Le conducteur, né en 1978, souffre de plusieurs fractures ouvertes, il a été transporté à l'hôpital. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)