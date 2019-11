Bonjour - À la une de ce mercredi matin 20 novembre 2019 :



- Koz azot : alcool au volant, faut-il une tolérance zéro ?

- Le Conseil de l'Europe épingle la France pour ses mesures jugées insuffisantes

- Après l'idéalisation du "califat", la lente introspection de l'aînée des frères Clain

- Le festival "Sete Sois Sete Luas" pose ses valises à Saint-Paul

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures supérieures aux normales de saison

Koz azot : alcool au volant, faut-il une tolérance zéro ?

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume a plaidé pour la tolérance zero concernant l'alcool au volant ce dimanche 17 novembre 2019, interrogé dans le cadre du Grand Jury RTL - Le Figaro - TF1/LCI. Niet, ont répondu les services du Premier ministre ce lundi 18 novembre, indiquant que cette proposition "n'a pas été retenue et elle n'est pas envisagée par le gouvernement". Un des arguments invoqués, les effets positifs sur l'accidentalité seraient très limités, les accidents mortels liés au taux contraventionnel ne représentant "que" 12% de cas. 12% de trop ? Pas pour le gouvernement.

Le Conseil de l'Europe épingle la France pour ses mesures jugées insuffisantes

Le Conseil de l'Europe vient d'épingler la France pour sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes dans un rapport publié ce mardi 19 novembre 2019, pointant du doigt un manque d'hébergements d'urgence et de prise en charge des enfants témoins, une réponse pénale " insuffisante " ou encore une définition du viol que ne partagent pas les experts de l'instance européenne. Cela, alors que Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, a lancé le Grenelle contre les violences conjugales qui a permis de dégager une série de recommandations présentée le 29 octobre dernier.

La convention internationale des droits de l'enfant fête ses 30 ans

Ce mercredi 20 novembre 2019 marque le 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour cette occasion, de nombreux événements sont organisés un peu partout dans l'île. Ateliers, projection de film, jeux... Cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser aux violences intra-familiales, alors qu'environ 4.000 cas de maltraitance sont recensés chaque année à La Réunion.

Après l'idéalisation du "califat", la lente introspection de l'aînée des frères Clain

"J'ai mis des oeillères": jugée à Paris pour avoir tenté de rejoindre en Syrie ses frères cadets devenus les voix françaises du groupe État islamique, Anne Diana Clain a affiché mardi un regard critique sur sa famille et son idéalisation, qu'elle dit révolue, pour l'organisation jihadiste.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures supérieures aux normales de saison

Quel temps lourd ce mercredi ! Matante Rosina a mis les ventilateurs à fond parce que c'est une masse d'air chaude et humide qui fait son entrée dans l'île. Les thermomètres affichent jusqu'à 32 degrés sur le littoral et plus de 25 degrés dans les cirques ! Des averses sont attendues dans la mi-journée. Ensuite, ce sera tout gris notamment dans les hauts.