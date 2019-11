Chers consommateurs, attendez vous à une hausse du prix des pâtes dans les prochains mois. La faute à une envolée des cours mondiaux du blé dur, matière première des pâtes alimentaires. Une hausse également liée à une offre inférieure à la demande pour le blé dur de qualité. Les professionnels du secteur tirent le signal d'alarme "les prix du blé dur ont augmenté de plus de 25% depuis le mois de juin et cela va encore s'accélérer" affirment-ils.

" Le blé dur est la matière exclusive de 90% des pâtes consommées en France " indique le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France. La flambée des cours mondiaux du blé dur impacte toute la chaîne et en dernier lieu, le porte-monnaie du consommateur. Cette hausse du prix du blé dur va se répercuter directement sur le montant du paquet de pâtes.

Cette hausse du prix du blé dur s’explique par trois paramètres que le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France a détaillé dans un communiqué publié fin octobre dernier :

• une très mauvaise récolte en quantité et en qualité au Canada (premier producteur et exportateur mondial de blé dur) du fait de pluies très abondantes et de neige en septembre pendant la récolte. Celle-ci est évaluée selon le dernier rapport du CIC à 5 millions de tonnes contre 5,7 millions de tonnes en 2018, seuls 20% de la récolte sera de bonne qualité pastière et plus de 30% ne sera pas utilisable pour fabriquer des pâtes ;

• une mauvaise récolte également en Italie du Nord avec des problèmes qualitatifs et sanitaires. L’Italie devra donc importer plus d’1,5 millions de tonnes de blé dur cette année en cherchant un blé de qualité qui n’existe pas sur le marché en cette quantité.

Par suite, les marchés français et espagnols, où les blés sont de bonne qualité, sont très tendus et convoités par une demande internationale ;

• un fort déséquilibre au niveau mondial entre une production historiquement faible de 35,6 millions de tonnes et une demande toujours en progression : il manquera 2,6 millions de tonnes cette année.

Des stocks particulièrement bas, un prix qui ne cesse de grimper et peu d’alternatives pour les industriels et fabricants de pâtes alimentaires qui indiquent que "cette hausse sera durable."

Il y a deux ans, suite à des problématiques climatiques, le prix du beurre s’était envolé. Conséquence directe, les professionnels de la boulangerie avaient fini par augmenter le prix de certains produits, notamment des viennoiseries, très gourmandes en beurre.

Pour les pâtes, il faudra donc vous attendre à une augmentation tarifaire du paquet de pâtes, qui, pour le moment n’est pas encore déterminée. À La Réunion, déjà touchée par la cherté de la vie, c’est encore une partie du pouvoir d’achat de la population qui diminue.

