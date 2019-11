Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Ce mardi 19 novembre 2019 de 14 à 17 heures, 5 motocyclistes de la brigade de gendarmerie de Saint-Paul et les contrôleurs des transports de la DEAL, ont mené une action de contrôle de la circulation lourde et transports des voyageurs sur la route littorale. Le but était de vérifier le respect des règles de sécurité liées au transport, des temps de conduite et de repos des chauffeurs. Parallèlement, un contrôle de la vitesse a été mis en place.

