Ce mercredi 20 novembre 2019 marque le 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour cette occasion, de nombreux événements sont organisés un peu partout dans l'île. Ateliers, projection de film, jeux... Cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser aux violences intra-familiales, alors qu'environ 4.000 cas de maltraitance sont recensés chaque année à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Retrouvez le programme des différentes communes :



Saint-Paul :



Au centre de loisirs les Dayotains de 17h30 à 19h30 : apéro, bilan et discussions en famille, échanges inter-générationnels, en salle de conférence. Question "Comment éduquer pour mieux vivre ensemble nos différences?"



Case de Saint-Gilles-Les-Hauts : des animations se dérouleront de 9h à 12h. Au programme, des ateliers seront préparés autour de l'éveil au sens, mais aussi de l'éducation santé-nutrition ainsi qu'un spectacle "Ti Baba et le repas gourmand". En parallèle, plusieurs animations feront le bonheur des marmailles : structure gonflable, sculpture sur ballons, pêche aux canards...



Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre accueille Mme Dominique Chevalier, vice-présidente de Unicef France, pour l'inauguration et la levée des couleurs du village des droits de l'enfant sur le complexe sportif de Casabona le mercredi 20 novembre à partir de 9h30.

Le Port

Les CÉMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) de la Réunion propose " Les Échos " du festival du film d'éducation. Rendez-vous ce mercedi 20 novembre au cinéma Casino au Port pour une programmation destinée aux enfants, aux parents ou encore aux grands-parents. L’objectif étant de sensibiliser le plus grand nombre sur les droits des enfants.

Les films ont été présentés lors du festival qui s'est déroulé à Évreux en décembre dernier. Il s’agit de courts métrages qui durent entre 8 et 20 minutes, ils mêlent fiction et dessin d'animation. Ils sont faciles à comprendre et véhiculent des messages forts tels que les différences et les identités, mes pratiques culturelles, la famille et la parentalité, l’environnement et l’avenir du monde, le numérique et les réseaux sociaux. Ils permettront d'avoir un échange interactif avec les enfants. Un programme spécialement conçu pour les tous petits fera l'objet d'un atelier d'échange en tout début de matinée.

Entrée libre sur réservation à : culture.resrevation@ville-port.re

Entre-Deux

Le CCAS de l’Entre-Deux et ses partenaires vous invitent à prendre part au programme de la Marche Blanche le vendredi 29 novembre prochain au Mémorial aux Esclaves (place de la mairie).

- 9h45 : Accueil au niveau de la stèle en mémoire aux esclaves

- 10h : Lancement du parcours (rue du Commerce, rue Jean Lauret vers la rue de l’Eglise, rue Hubert-Delisle en direction du point de départ)

- 10h30 : Remise des fleurs blanche au niveau de la stèle

- 10h40 : Message des écoles, des associations et des officiels

- 11h15 : Fin du dispositif

www.ipreunion.com