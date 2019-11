Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Quel temps lourd ce mercredi ! Matante Rosina a mis les ventilateurs à fond parce que c'est une masse d'air chaude et humide qui fait son entrée dans l'île. Les thermomètres affichent jusqu'à 32 degrés sur le littoral et plus de 25 degrés dans les cirques ! Des averses sont attendues dans la mi-journée. Ensuite, ce sera tout gris notamment dans les hauts. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Quel temps lourd ce mercredi ! Matante Rosina a mis les ventilateurs à fond parce que c'est une masse d'air chaude et humide qui fait son entrée dans l'île. Les thermomètres affichent jusqu'à 32 degrés sur le littoral et plus de 25 degrés dans les cirques ! Des averses sont attendues dans la mi-journée. Ensuite, ce sera tout gris notamment dans les hauts. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)