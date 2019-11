Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Du 19 au 23 novembre, le festival Sete Sois Sete Luas revient pour la troisième année consécutive. Les cultures de la méditerranée, du monde lusophone et créolophone seront au rendez-vous. De la musique traditionnelle du pays basque espagnol et du Cap-Vert, du fado portugais, mais aussi du maloya et d'autres musiques avec de nombreux artistes locaux comme Christine Salem, Harry Perrigone, Gwendoline Absalon, Bernard Joron, Emmanuelle Ivara, Benjam, Kénaelle, Dominique Barret... (Photo d'illustration Christine Salem rb/www.ipreunion.com)

