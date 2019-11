Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion a organisé du 12 au 18 novembre 2019 une formation ministérielle délocalisée de policiers de l'environnement à l'attention d'agents de la DEAL de Mayotte, du Parc national de La Réunion, de la Réserve marine de La Réunion, de la Réserve de l'Étang Saint-Paul, de la Direction de la Mer Sud Océan Indien et de ses services risques naturels, risques industriels et eau et nature.

