BONJOUR - A la une de ce jeudi matin 21 novembre 2019 :



- Ils veulent relancer la production de riz à La Réunion

- La politique de Macron profite aux plus aisés, c'est l'Insee qui le dit

- Les mesures du Plan Santé jugées insuffisantes pour les Outre-mer

- Les prix sont stables en octobre

- La chaleur s'installe confortablement dans l'île

Ils veulent relancer la production de riz à La Réunion

C'est une rengaine qui revient régulièrement, une ritournelle. Les Réunionnais sont de grands consommateurs de riz, une cinquantaine de kilos par an et par habitant. Dix fois plus que la moyenne européenne. Paradoxalement, ce riz n'est pas produit sur l'île, il est importé d'Asie. Certains passionnés et amoureux du terroir réunionnais cherchent à faire revivre certains souvenirs lontan, quand du riz était cultivé à La Réunion. L'association Riz Réunion est officiellement lancée ce jeudi 21 novembre 2019, il s'agit d'une expérimentation pour une production rizicole locale à échelle humaine.

La politique de Macron profite aux plus aisés, c'est l'Insee qui le dit

Il s'était défendu d'être le président des riches. Pourtant, une récente étude de l'Insee portant sur le portrait social de la France indique le contraire. Selon cette étude, les mesures socio-fiscales mises en oeuvre en 2018 ont bénéficié le plus aux "personnes les plus aisés". "Ce résultat est principalement du fait des réformes qui concernent les détenteurs de capital", peut-on lire. Un constat qui passe mal en pleine célébration du premier anniversaire du mouvement des gilets jaunes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les mesures du Plan Santé jugées insuffisantes pour les Outre-mer

Le gouvernement a annoncé ce mercredi 20 novembre les grandes lignes de son "plan santé", pour répondre à la colère des personnels hospitaliers. Ainsi l'État annonce reprendre 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux sur trois ans pour restaurer l'équilibre financier des établissements. Par ailleurs, 1,5 milliard d'euros sera injecté dans le budget de l'assurance-maladie, également sur trois ans, période durant laquelle le gouvernement assure que les tarifs hospitaliers ne baisseront pas. Une prime annuelle d'engagement a également été annoncée, elle peut concerner jusqu'à 600.000 personnels pour féliciter leur engagement, et la qualité de la prise en soin des patients. D'autres primes sont prévues, mais elles concernent uniquement l'Ile-de-France.

Les prix sont stables en octobre

En octobre 2019, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, selon l'Insee. La baisse des prix des produits manufacturés (par les soldes) se poursuit et s'accompagne dans une moindre mesure de la diminution des tarifs d'assurances et des prix des légumes frais. Ces baisses sont totalement compensées par la hausse des tarifs aériens avec le début de la haute saison, des produits pétroliers et de certaines prestations touristiques. Sur un an, l'inflation est de 0,3 % à La Réunion et de 0,8 % en France hors Mayotte.

La chaleur s'installe confortablement dans l'île

L'été s'installe doucement relève Matante Rosina : les températures devraient avoisiner les 32 degrés sur le littoral en ce jeudi 21 novembre 2019. Le beau soleil de la matinée devrait cependant être remplacé petit à petit par des nuages, voire des averses dans le sud de l'île.