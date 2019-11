Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Estimant avoir été lésé dans le processus d'implantation du multiplex cinéma à Saint-Pierre, Fredéric Drotkowsi de la société société Investissement et commerce cinéma (ICC) a porté plainte contre X pour "faux et usage de faux en écritures publiques" et "escroquerie aggravée", a indiqué son avocat. Dans cette affaire une information judiciaire est déjà ouverte pour "prise illégale d'intérêts". A noter que Maître Yassine Bouzrou, avocat de Fredéric Drotkowsi, met directement en cause le juge d'instruction pour son "inaction" "depuis plusieurs mois" qui "permet malheureusement de craindre que les soupçons de l'influence des personnes mises en cause sur le déroulement de la procédure soient fondés". Il a demandé sans succès que le parquet national financier soit saisi (Photo d'illustration rb/ww.ipreunion.com)

