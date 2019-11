En octobre 2019, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, selon l'Insee. La baisse des prix des produits manufacturés (par les soldes) se poursuit et s'accompagne dans une moindre mesure de la diminution des tarifs d'assurances et des prix des légumes frais. Ces baisses sont totalement compensées par la hausse des tarifs aériens avec le début de la haute saison, des produits pétroliers et de certaines prestations touristiques. Sur un an, l'inflation est de 0,3 % à La Réunion et de 0,8 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages sont stables (0,0 %) en octobre à La Réunion. La baisse des prix des produits manufacturés se poursuit et s’accompagne d’une légère baisse des prix dans l’alimentaire. À l’inverse, les prix des services, en particulier de l’aérien et de l’énergie, repartent à la hausse.

Sur un an, les prix augmentent de 0,3 % à La Réunion et de 0,8 % en France, hors Mayotte. Les prix des produits manufacturés poursuivent leur

recul en octobre (- 0,9 % en octobre et en septembre). Les soldes se finissant cette année plus tard en octobre qu’en 2018, les prix dans l’habillement et chaussures ont continué leur baisse ce mois-ci (- 2,5 %).

Les prix des autres produits manufacturés poursuivent leur recul également (- 0,6 %) : la baisse des prix des fournitures pour les travaux d’entretien et de réparation de la maison s’ajoutent notamment à celle des gros appareils électroménagers.

Hausse des tarifs aériens

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 1,0 % à La Réunion et de 0,5 % en France. Les prix des services repartent à la hausse en octobre : + 0,3 % après - 0,5 % en septembre. En particulier, les prix des services de transports augmentent de 8,3 %, tirés par la hausse des tarifs aériens. Octobre marque le début de la haute saison. La hausse est plus forte qu’en 2018.

Hors tarifs aériens, les prix des services reculent de 0,1 %. Les prix des services de santé, les tarifs d’assurance sont en net recul. À l’inverse, les prix des locations de véhicules et des forfaits touristiques augmentent fortement en cette haute saison.

Sur un an, les prix des services augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 1,2 % en France. Les tarifs de l’énergie bondissent à nouveau en octobre : + 1,1 % (- 0,8 % en septembre et + 1,7 % en août). La hausse des prix des carburants alimente cette augmentation : + 1,8 % pour le gazole et + 1,4 % pour le supercarburant. Le prix de la bouteille de gaz augmente de 0,1 % après la hausse 0,7 % en septembre et deux mois de forte baisse. Les tarifs de l’électricité sont quant à eux stables.

Sur un an, les prix de l’énergie reculent plus fortement à La Réunion qu’en France, respectivement - 3,8 % et – 1,6 %. Le recul des prix de l’alimentation ralentit en octobre : - 0,2 % après - 0,5 % en septembre. Néanmoins, le recul des prix des produits frais s’accélère tirés par ceux des légumes frais. Le prix

des boissons alcoolisées, du riz, des pâtisseries, des produits de boulangerie et de la viande augmentent alors que ceux du fromage, des yaourts et des confiseries baissent.

Sur un an, les prix dans l’alimentaire augmentent de 1,7 % à La Réunion et de 1,8 % en France. Les prix du tabac restent stables depuis juin. Sur un an, la hausse atteint 5,8 % à La Réunion et 8,8 % en France.