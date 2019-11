Une candidature de Didier Robert ou d'une liste soutenue par le président de Région à Saint-Denis dans le cadre des municipales de 2020 se précise. En effet, à l'occasion d'un déplacement à Paris, Didier Robert a rencontré un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron afin de lui faire part de ses velléités. Estimant avoir les meilleures chances de remporter le chef-lieu face à la sénatrice Nassimah Dindar et au maire Gilbert Annette. Pour ce faire, Didier Robert cherche des soutiens à tout va, de La République en Marche jusqu'aux Républicains.

La rumeur bruisse depuis plusieurs mois déjà. Didier Robert voudrait être dans la bataille des municipales à Saint-Denis en 2020. Et pour cause, ce scrutin est un avant goût des départementales et des régionales de 2021. Didier Robert a l’obligation de peser de tout son poids sur ces élections et d’enregistrer de bons résultats s’il veut pouvoir engranger lors des scrutins suivants. C’est la raison pour laquelle le président de Région s’intéresse de très près à Saint-Denis où il retrouverait face à lui la sénatrice Nassimah Dindar, qui a d’ores et déjà officialisé sa candidature, ainsi que le maire sortant, Gilbert Annette, ou la députée Ericka Bareigts.

Didier Robert lorgne du côté des Républicains...

Dans cette course, Didier Robert veut un maximum de soutiens à commencer par celui des Républicains 974. En froid avec Michel Fontaine, le patron des Républicains à La Réunion, le président de Région veut jouer la carte de René-Paul Victoria pour ramener la droite dionysienne dans son giron. L’ancien maire reste en effet un des piliers de la droite à Saint-Denis. En l’intégrant à sa liste, Didier Robert espère ainsi pouvoir ratisser dans le camp des Républicains qui, pour l’heure, se retrouvent orphelins de candidat crédible et de poids.

... et de la République en Marche

Didier Robert espère aussi pouvoir surfer sur la dynamique de La République en Marche. Le Président de Région n’a jamais caché sa proximité avec le parti d’Emmanuel Macron depuis que ce dernier dirige la France. Il souhaite désormais avoir le soutien officiel du parti présidentiel en vue des municipales à Saint-Denis. C’est ce qu’il aurait plaidé ce mercredi 20 novembre à Paris à l’occasion d’une rencontre avec un membre de la garde rapprochée du Président de la République.

"Didier Robert s’est défendu d’avoir la meilleure liste pour l’emporter à Saint-Denis. Il a demandé le soutien de La République en Marche", confie un observateur bien informé de la vie politique. Pour l’instant, pas de réponse de la part de Paris mais le président de Région espère bien obtenir l’onction présidentielle.

Tête de liste ou pas ?

Pour l’heure, le doute plane sur le nom de la personne qui conduirait cette liste. Longtemps attendu comme tête de liste, il se dit que Didier Robert aurait finalement décidé de ne pas aller au combat frontalement. Ce dernier serait davantage dans l’optique de soutenir une liste, voire d’y figurer en bonne place, mais pas de la conduire. Alors quid de cette tête de liste ? Selon des sources bien informées, c’est le jeune Conseiller régional Vincent Payet qui tiendrait la corde pour ferrailler à Saint-Denis. D’autres noms circulent tels que celui de Jean-Jacques Morel, de Serge Hoarau, ou encore de René Paul Victoria, des personnalités pressenties pour être au moins sur la liste voulue par Didier Robert.

"Didier Robert est prêt à tout sacrifier dans son propre intérêt"

C’est l’analyse d’un habitué des joutes politiques dionysiennes pour qui la démarche de Didier Robert est purement guidée par des "intérêts personnels". "Il manque 60 millions d’euros pour boucler le budget de la Région. Sa collectivité est endettée. Il fait l’objet de plusieurs enquêtes préliminaires. Il se dit que le marché de la digue de la Nouvelle Route du Littoral, d’un montant de 300 millions d’euros sera bientôt résilié. Didier Robert est aux abois. Il est prêt à tout sacrifier dans son propre intérêt", confie notre interlocuteur qui poursuit : "il est prêt à entraîner tout le monde dans son sillage."

Paris somme Didier Robert de soutenir Joseph Sinimalé

Si le président de Région n’a pas reçu l’assurance d’un soutien de la République en Marche à Saint-Denis, cette rencontre aura permis aux proches d’Emmanuel Macron de demander à Didier Robert de clarifier certains de ses positionnements, lui qui est habitué à brouiller les pistes et à jouer sur plusieurs tableau. C’est ainsi que le patron d’Objectif Réunion qui ne cache pas sa proximité avec Alain Bénard a été sommé d’apporter son soutien au maire sortant, Joseph Sinimalé, qui devrait repartir au combat sur Saint-Paul. Didier Robert voulait de la clarification, force est de constater qu’il en a eu !

