Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

L'île de La Réunion compte environ 1000 km d'itinéraires aménagés gérés par l'Office National des Forêts (ONF). La plupart de ces itinéraires traversent des milieux exceptionnels en coeur de Parc National et classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus d'un million de passages sur l'année 2018 ont été enregistrés. Pour accompagner les randonneurs, l'ONF publie aujourd'hui un guide de "conseils aux randonneurs". Il permet d'informer la population sur la sécurité, sur les risques spécifiques de la randonnée de montagne et sur les conduites à tenir face aux enjeux de conservation du patrimoine naturel. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'île de La Réunion compte environ 1000 km d'itinéraires aménagés gérés par l'Office National des Forêts (ONF). La plupart de ces itinéraires traversent des milieux exceptionnels en coeur de Parc National et classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus d'un million de passages sur l'année 2018 ont été enregistrés. Pour accompagner les randonneurs, l'ONF publie aujourd'hui un guide de "conseils aux randonneurs". Il permet d'informer la population sur la sécurité, sur les risques spécifiques de la randonnée de montagne et sur les conduites à tenir face aux enjeux de conservation du patrimoine naturel. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)