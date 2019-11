Du 25 au 30 novembre 2019, plusieurs colloques se dérouleront sur l'île autour de l'histoire de la zone océan Indien. Trois axes majeurs seront abordés : "les congrégations religieuses dans les pays de l'Indianocéanie du XVIè au XXIè siècle, la mer dans l'Indianocéanie de l'Antiquité à nos jours et le 170è anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Des dizaines de chercheurs internationaux seront au rendez-vous pour présenter leurs travaux sur les différentes problématiques. L'occasion pour les étudiants réunionnais d'avoir accès une culture historique exceptionnelle, l'opportunité pour ces chercheurs de se rencontrer, d'échanger et de réfléchir ensemble, mais aussi de mettre notre région en avant, Mactar N'Doye, un représentant des Nations unies assistera aux colloques.

Une semaine pour en apprendre plus sur l'Histoire de l'Indianocéanie, une idée qui a germé dans la tête de Prosper Eve, professeur d'histoire moderne à l'université de La Réunion et président de l'association historique internationale dans l'océan Indien. Accompagné dans son projet par plusieurs associtations, les deux collectivités territoriales et plusieurs municipalités, il compte bien mettre en lumière l'histoire de la zone océan indien. Valoriser, préserver, transmettre et faire avancer le débat à travers deux colloques internationaux. Prosper Eve explique le programme de cette semaine dédiée à l'histoire, regardez :

Pour l'association Kartye lib qui se bat pour que la prison Juliette Dodu à Saint-Denis ne soit pas détruite mais reconnue et classée au Patrimoine historique et que son histoire soit mise en lumière et encore creusée au vu des zones d'ombre qui perdurent, ces colloques pourraient faire avancer les choses, regardez Marie-Lyne Champigneul, présidente de l'association :

La semaine de l'Indianocéanie aura lieu du lundi 25 au samedi 30 novembre 2019.

