BONJOUR - A la une de ce vendredi matin 22 novembre 2019 :



- Alertée sur des irrégularités supposées dès 2015, la Région enquête en 2019

- Six mois après la résolution de l'ONU, l'Angleterre refuse toujours de rétrocéder les Chagos

- Le nombre d'infections sexuellement transmissibles a explosé à La Réunion

- La première brocante de matériaux commence ce vendredi

- Ca chauffe sur le littoral ouest

Alertée sur des irrégularités supposées dès 2015, la Région enquête en 2019

Imaz Press Réunion l'indiquait dès le 14 novembre dernier, les gendarmes ont mené de longues investigations dans les locaux du Conseil régional à Saint-Denis et Saint-Pierre. En tout, trois perquisitions ont été menées : dans les services de la Direction des bâtiments et de l'architecture (DBA), à Saint-Pierre et au Chaudron, et dans ceux de la pyramide inversée au Moufia. Les enquêteurs sont repartis après avoir saisi plusieurs documents. La Région, elle, avait lancé une enquête interne en juin 2019. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, elle était au courant de l'affaire dès 2015. Deux dossiers intéressent les gendarmes : la réhabilitation des lycées de Vincendo et de Langevin à Saint-Joseph, et l'aménagement du Campus Pro de l'Océan indien (CPOI).

Six mois après la résolution de l'ONU, l'Angleterre refuse toujours de rétrocéder les Chagos

Il y a tout pile six mois, le 22 mai 2019, les Nations Unies condamnait l'occupation illégale des Chagos par la Grande-Bretagne et demandait sa rétrocession à Maurice. Ce vendredi 22 novembre, l'échéance arrive à termes, mais le Royaume-Uni n'a semble-t-il aucune intention de rendre cet archipel à Maurice.

Le nombre d'infections sexuellement transmissibles a explosé à La Réunion

Depuis plusieurs années, les acteurs de la santé font face au retour de certaines infections qui étaient, si ce n'est éteintes, au moins très rares. Dans notre département, la syphillis, les chlamydies et le gonocoque sont en recrudescence. Un phénomène difficile à endiguer. Pourtant, l'une des solutions serait que les Réunionnais se fassent dépister. Savoir, c'est pouvoir se faire soigner et limiter la contamination. Du 25 novembre au 1er décembre, le Corevih lance une semaine régionale de dépistage du VIH, des hépatites et des IST.

La première brocante de matériaux commence ce vendredi

Synergie Péi organise la première brocante de matériaux ce vendredi 22 après-midi et samedi 23 novembre à la Halle des Manifestations du Port en partenariat avec l'ADIR et des entreprises. Le principe est simple : les professionnels mettent à la vente des matériaux dont ils n'ont plus l'utilisation. Du bois, des fenêtres, des chutes de panneaux, des sanitaires, des lavabos, de la peinture...

Ca chauffe sur le littoral ouest

Le thermomètre continue de chauffer chez Matante Rosina : on pourrait même battre des records de chaleur en ce vendredi 22 novembre 2019. Un beau soleil devrait briller sur tout le littoral ouest, avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Dans les hauts, les nuages pourraient s'installer en début d'après-midi, mais notre prévisionniste préférée n'a pour l'instant pas détecter de pluie.