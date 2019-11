Il y a tout pile six mois, le 22 mai 2019, les Nations Unies condamnait l'occupation illégale des Chagos par la Grande-Bretagne et demandait sa rétrocession à Maurice. Ce vendredi 22 novembre, l'échéance arrive à termes, mais le Royaume-Uni n'a semble-t-il aucune intention de rendre cet archipel à Maurice. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Comme le stipule la dernière déclaration ministérielle écrite du Foreign and Commonwealth Office : ‘Le Royaume-Uni n’a aucun doute sur sa souveraineté sur le territoire britannique de l’océan indien (BIOT), qui a été continuellement sous la souveraineté britannique depuis 1814. Maurice n’a jamais obtenu la souveraineté sur le BIOT et le Royaume-Uni ne reconnaît pas sa revendication" peut-on lire dans un communiqué officiel du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth britannique, daté du 5 novembre dernier.



Pourtant, ce ne sont pas que les Nations Unies qui se sont prononcés pour cette rétrocession, mais aussi la Cour internationale de La Haye en février, estimant que le Royaume-Uni avait "illicitement" séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice. Le royaume ne semble en tout cas pas près de rendre l'archipel, dont l'île principale, Diego Garcia, a été transformée en base militaire pour les Etats-Unis il y a plus de 50 ans.

Olivier Bancoult, à la tête du Groupe Réfugiés Chagos, avait annoncé en juillet dernier son intention d'embarquer sur un bateau pour se rendre à Diego Garcia, accompagné d'autres membres du groupe. Le 26 octobre dernier, il a réitéré ses intentions lors d'un discours à la Conférence Idéologique Internationale.



D'après ses dires, il bénéficierait du soutien du gouvernement mauricien pour cette tentative. "Nous n'avons pas à demander la permission pour se rendre sur notre lieu de naissance, et nous avons fini d'attendre que l'Angleterre respecte le droit international" avait-il déclaré.



Une manifestation est prévu devant le Haut-commissariat britannique de Port-Louis, à Maurice, ce vendredi 22 novembre.

