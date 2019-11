Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 22 novembre 2019, c'est une petite surprise qui attend les automobilistes dionysiens : le radar du boulevard Lancastel a été habillé d'un Gilet jaune. Celui de la Route du littoral aurait d'ailleurs subi le même sort. Qui est derrière ce relooking, ça, on ne le sait pas. Mais moins d'une semaine après le premier anniversaire du mouvement, et alors que certains Gilets jaunes prévoiraient des actions prochainement, on peut se demander ce que cela signifie. Peut-être une protestation contre la centaine de radars qui devraient être installés à partir de 2020 ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

