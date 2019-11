Le programme des événements sportifs de ce week-end des 23 et 24 novembre 2019 ci-dessous.

Football: 25ème journée de D1

La 25ème journée de 1ère division aura lieu ce dimanche à 15h30:

Marsouins – St Denis

Trois Bassins – St Louisienne

SDEFA – Excelsior

St Louis – Tamponnaise

Ste Suzanne – Jeanne d'Arc

Capricorne – St Pierroise samedi 20h00

St Pauloise – Ste Marie samedi 20h00

Basketball: 9ème journée masculine et 1ère journée féminine

La 9ème journée de pré nationale masculine aura lieu ce samedi à 20h30:

St Leu – St Paul

BCD – St Pierre

AMML – Tamponnaise

Etang Salé - COM

Côté féminin, la phase de brassage est terminée et on entame la phase pré nationale ce samedi à 18h30:

St Leu – Port

Tamponnaise - COM

Handball: 11ème journée de D1

La 11ème journée de 1ère division est programmée en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi à 21h15:

Lasours – HBCED

BDN – Cambuston

Tampon – Saline

Cressonnière – JSB

Joinville – JS Panonnaise

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 19h00:

St Denis – St Pierre

Chaudron – Ste Marie

St Louis – JSB

Cressonnière – Piton St Leu

Volleyball: 9ème journée de R1

La 9ème journée de Régionale 1 aura lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, elle débutera ce vendredi à 20h30 et se poursuivra samedi avec le choc TGV – SDOVB pour la gain de la 1ère place:

VB2CO – St Pierre

Bras Panon – St Denis

Entre Deux – St Leu samedi

RCO – Aigles blancs samedi

TGV – SDOVB samedi

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h30, avec une rencontre programmée dimanche. Comme chez les messieurs, on assistera au duel TGV – SDOVB pour le gain de la 1ère place du classement:

TGV – SDOVB

St André – St Pierre

St Leu – Ste Marie

RCO – VB2CO dimanche

BMX: 1ère manche de phase finale

La 1ère manche de la phase finale de la coupe régionale aura lieu ce samedi en semi nocturne sur la piste Lambrakis du Port. Les essais débuteront à 14h30 pour un début de compétition à 16h00. Les finales toutes catégories se disputeront à partir de 20h30.

Trail: Leu 3 z'étoiles

L'ACOSL organise une course en relais duo mixte ce samedi après midi à Saint Leu. Il s'agit d'un relais en duo mixte sur 3 parcours, totalisant 15km. Le premier relais ainsi que le second se fait en solo. Le troisième parcours se fait en duo. Cette course empruntera les sentiers de la commune ainsi que certaines parties urbaines de la ville et de la plage avec un dénivelé ne dépassant pas 500m sur chaque parcours. Le départ sera donné à 15h15 place du 20 décembre pour les 200 équipes inscrites.

Course à pied: 23ème édition du Raid Albius

L'ACVSS organise son traditionnel run & bike ce dimanche à Sainte Suzanne. Le départ sera donné à 8h00 du Bocage pour une boucle de 25km sur routes et chemins, passant par les sites de Niagara, Mathurine et sentier littoral. Les deux équipiers seront pour l’un à vélo et l’autre à pied, avec la possibilité d’inverser les rôles à tout moment.

Course à pied: 3ème édition des foulées Mac'zheimer

Le Rotary Club de St Louis organise une course sur route de 10km ce dimanche aux Makes. Le départ sera donné à 9h00 de l'école des Makes pour une boucle dans les rues de la ville.

Moto: Finale supermotard

L'APSC Magma organise la finale du championnat de Supermotard ce dimanche à Saint Paul, sur un circuit occasionnel tracé autour du stade olympique. Pour l'occasion, des invités extérieurs de renom seront au départ: Thomas Chareyre (Champion du monde de Supermotard), Sylvain Bidard (Multiple Champion de France) et Stéphane Chambon (Champion du monde de Supersport). Le départ des premières manches sera donné dimanche à 8h30.

Trail: 6ème édition du Trail urbain de St Pierre

Réunion Demain organise le trail urbain de St Pierre ce samedi à 18h00. Le parcours de 17km débutera des quais nord du port en direction de la jetée puis direction la rivière d'abord, Terre Sainte, Bassin Plat, centre ville puis front de mer jusqu'à ravine blanche et retour par la plage.

Triathlon: Championnat régional de duathlon par équipes

La ligue organise le championnat régional de duathlon par équipes ce dimanche à Saint Leu. Les équipes devront être composées de 3 à 5 coureurs qui parcourront ensemble 5km de course à pied, 20km de vélo puis 2,5km de course à pied. Le départ sera donné en mode contre la montre toutes les 2 minutes à partir de 8h00. Le parc à vélo sera situé à la Pointe au sel, où se déroulera donc les courses à pied. Pour la partie cycliste, il s'agira d'un aller retour à Etang Salé.

Karaté: Coupe du CEK

Le club CEK La Saline organise ce dimanche, en partenariat avec la Ligue, sa coupe combats au gymnase de Vue Belle à la Saline. La pesée et le contrôle des passeports se feront à :

8h pour les Benjamins, 9h pour les Minimes, 9h30 pour les Cadets, 10h pour les Juniors, 11h pour les Seniors et Vétérans.