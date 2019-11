#NousToutes974 organise ce 23 novembre un rassemblement à 10h au Mail Rodrigues à l'Hermitage, afin de sensibiliser La Réunion à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences. L'an dernier une vague violette avait déjà déferlé sur Paris et dans plusieurs villes de Métropole, mais le mouvement national n'avait pas pris à La Réunion car la date en question (17 novembre 2018) était également celle du début du mouvement des gilets jaunes. Cette année, Nous Toutes 974 se mobilise et appelle chacun et chacune à venir se rassembler, deux jours avant la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Le collectif national #NousToutes lance la seconde édition d’une marche à Paris et partout en France contre les féminicides, les violences sexistes et sexuelles. A La Réunion, l’initiative est portée par le collectif #NousToutes974, sous la forme d’un rassemblement.

"Il y aura bien une petite marche symbolique, mais ce sera vraiment un rassemblement pour gêner le moins possible la circulation" précise Valeska Grondin, membre du collectif à La Réunion.





"Cet événement est l’occasion de donner la parole aux femmes réunionnaises afin de faire de l’espace public, des lieux de travail, des transports et des espaces privés, des lieux de respect et de sécurité" communique le collectif. Environ 60 associations ont été appelées à participer à l'événement. "On espère réunir le plus de monde possible" indique Valeska Grondin.

"A La Réunion nous n'avons pas de femmes tuées à déplorer, mais les violences conjugales, sexistes, sexuelles sont bien présentes" ajoute-t-elle. "On espère que descendre dans la rue fera bouger les mentalités."

Lire aussi : Une marche pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles

Le second objectif de ce rassemblement est de sensibiliser et ainsi d’obtenir de l’Etat des mesures ambitieuses, des moyens pour renforcer les outils existants et créer de nouveaux dispositifs afin de lutter efficacement contre les violences, les comportements inappropriés et inacceptables, mais également pour mieux accompagner les victimes et prendre en charge les auteurs.

Au programme : un podium avec des prises de parole, une exposition de tableaux réalisés par une artiste locale sur les violences faites aux femmes, des sketchs, une initiation à la danse... Un plateau musical composé d’artistes locaux dont Téat La Kour, Léa Noël, Jim Fortuné... sera également proposé lors de la matinée.

Le rendez-vous est donc donné à 10h, jusqu'à 12h au Mail Rodrigues à l’Hermitage (place du marché).

#NousToutes974 est un collectif local qui rassemble plusieurs groupes, associations réunionnaises dont le CEVIF, femmes974, le Planning Familial, Cœur Vert, Sœurs du 974..... Ce collectif a pour objectif de mobiliser et sensibiliser la population réunionnaise contre les violences et inégalités dont sont victimes les femmes. #NousToutes974 fait écho au collectif national #NousToutes.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com