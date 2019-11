BONJOUR - A la une de ce samedi matin 23 novembre 2019 :



Les bons de stérilisation victimes de leur succès dans certaines intercommunalités

L'année 2019 n'est pas terminé que certaines intercommunalités n'ont déjà plus de budget pour procéder aux identifications et aux stérilisations des animaux de leur territoire. A la Cirest et à la CASUD, les bons ont tous été écoulés.

Le nouveau cône volcanique né en octobre baptisé Piton Fréri

L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, la Cité du Volcan et le Parc National de La Réunion, ont annoncé officiellement le nom de baptême du nouveau cône volcanique, résultant de l'éruption du 25 au 27 octobre 2019 dans les Grandes Pentes. Le nom de Piton Fréri a été retenu. Il s'agit d'un ancien chirurgien de la Marine qui, au milieu eu 18ème siècle, tente avec quatre Réunionnais la première ascension du volcan par les Grandes Pentes. Il n'y parviendra pas jusqu'au bout à cause du mauvais temps, mais l'équipe apparaît comme pionnière dans la découverte du Piton de la Fournaise.

"Stop aux féminicides, aux violences sexistes et sexuelles"

#NousToutes974 organise ce 23 novembre un rassemblement à 10h au Mail Rodrigues à l'Hermitage, afin de sensibiliser La Réunion à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences. L'an dernier une vague violette avait déjà déferlé sur Paris et dans plusieurs villes de Métropole, mais le mouvement national n'avait pas pris à La Réunion car la date en question (17 novembre 2018) était également celle du début du mouvement des gilets jaunes. Cette année, Nous Toutes 974 se mobilise et appelle chacun et chacune à venir se rassembler, deux jours avant la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Les Dingos courent tout le week-end à Saint-André

La Tropica'Dingue revient ces 23 et 24 novembre 2019. Une course très populaire sur le calendrier sportif, entre trail et multisport. Le principe : courir (en équipe souvent) - et surtout déguisé - tout en devant affronter plusieurs passage d'obstacles, le tout dans une ambiance déjantée. Cette année 2019 marquera la sixième édition de cet événement incontournable de l'Est de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - de la grisaille sur toute l'île

Pour ce samedi 23 novembre 2019, Matante Rosina voit gris. Un voile de nuages va s'installer sur l'île dès le début de journée. Et s'épaissir au fur et à mesure de la journée. Des pluies soutenues pourraient même s'installer dans la zone du volcan à la mi-journée. Cela n'empêche, la chaleur sera toujours au rendez-vous et un vent modéré soufflera sur les côtes nord-est.