Ce dimanche 24 novembre, journée bien-être en famille à La Possession avec au programme une balade en famille et un pique-nique partage géant. Le programme à retrouver ci-dessous.

8H-10H : balade en famille

• Départ parking médiathèque HEVA. Balade en famille au parc Rosthon axée sur la sensibilisation aux espèces endémiques et préservation de la biodiversité.

Sur réservation au service des sports 0262717190 - Places limitées

10H : Aquafitness

Sur inscription à la piscine municipale 0262222034

10H-17H Pique-nique partage géant à la maison Paye

• Atelier fabrication de produits domestiques naturels et espace bien-être

• Atelier sculpture fruits et légumes et fête sans alcool

• Structure gonflable et jeux géants

Le groupe Décizion accompagnera votre pique-nique géant de 14h à 17h !