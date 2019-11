Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Saint-Denis a tranché : la chaîne de magasins Mr Bricolage doit fermer ses magasins de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne le dimanche après-midi et ses magasins de Saint-Denis et Saint-Paul le dimanche. La direction évoque alors "des impacts sociaux inévitables". Les 47 étudiants embauchés dans les magasins ne devraient pas être reconduits. De même cette décision de justice pourrait, selon la chaîne de magasins, impacter les. 35% de collaborateurs qui travaillent le dimanche sur la base du volontariat. Nous publions ci-dessous le communiqué de Mr Bricolage. (Photo d'illustration)

