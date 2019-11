Travaux, déviations, routes fermées... Retrouvez les chantiers en cours et les événements à venir sur nos routes dans les prochains jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Leu / Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 de l'échangeur de l'Etang Salé à celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage les nuits des vendredi 22 et lundi 25 novembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre suivant les besoins du chantier mobile.

RN1 - St Paul - Travaux d'élargissement de bretelle

Sur la RN1 à St Paul Plateau Caillou, travaux d'élargissement de bretelle les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 novembre. Route fermée dans le sens RN1 vers la RD6 de 20h à 5h. Une déviation est conseillée par l'échangeur de St Paul dans le sens Nord/Sud et par l'échangeur de l'Eperon dans le sens Sud/Nord.

RN1A - St Leu - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN1A à St Leu au niveau du carrefour RD12, travaux de réalisation d'un giratoire. Circulation sur voies réduites. Vitesse limitée à 50 km/h.

RN2 - St Joseph Langevin - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée pour les véhicules légers par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN2 - St Benoit Chemin du Cap - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD18 - Etang-Salé/Rte de la Ravine Sèche - Travaux tirage câbles

Sur la RD18 à l'Etang-Salé/Route de la Ravine Sèche, travaux de tirage de câbles jusqu'au vendredi 29 novembre. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Paul - Travaux d'entretien des espaces verts

Sur la RN1 à St Paul entre Ravine Tabac et Plateau Caillou, travaux d'entretien des espaces verts du lundi 25 au vendredi 29 novembre. BAU neutralisée de 8h à 15h.

RN1 - St Louis - Travaux de régie

Sur la RN1 à St Louis entre Le Gol et Bel Air, travaux de régie la nuit du mardi 26 novembre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Paul - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN1 à St Paul entre Route Digue et Savanna, travaux de signalisation horizontale les nuits des lundi 25 et mardi 26 novembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Ouest/Nord puis en sens inverse.

RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage

Sur la RN3 à St Pierre secteur Banks, travaux d'élagage du lundi 25 au vendredi 29 novembre. Fermeture de la bretelle d'insertion pour les usagers venant de la Rue Marius et Ary Leblond et voie de droite neutralisée de 8h30 à 15h dans le sens montant.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et la fin de la RN3 à St Pierre, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 novembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h30 à 5h.

RD400 - Le Tampon/St Pierre -Travaux d'enrobés

Sur la RD400 LeTampon/St Pierre Route des 400 au PR12, travaux de mise en oeuvre d'enrobés les nuits du lundi 2 au jeudi 5 décembre inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

Evènements (hors chantiers)

RN1A - St Leu/Etang Salé - Manifestation sportive "Duathlon de St Leu 2019"

La manifestation sportive "Duathlon de St Leu 2019" se déroulera le dimanche 24 novembre de 7h à 12h sur les communes de St Leu et de l'Etang Salé. La plus grande prudence sera recommandée sur la RN1A entre la Pointe au Sel et le giratoire du Rotary à l'Etang Salé.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 24 novembre de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.