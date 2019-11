Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce samedi 23 novembre 2019, Matante Rosina voit gris. Un voile de nuages va s'installer sur l'île dès le début de journée. Et s'épaissir au fur et à mesure de la journée. Des pluies soutenues pourraient même s'installer dans la zone du volcan à la mi-journée. Cela n'empêche, la chaleur sera toujours au rendez-vous et un vent modéré soufflera sur les côtes nord-est. (photo rb/www.ipreunion.com)

