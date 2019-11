Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Météo France enclenche la vigilance forte pluies dans l'Est de La Réunion ce samedi 23 novembre. Des pluies stationnaires ont été observées dans la matinée notamment sur les communes de Sainte-Suzanne, Saint-André et Bras-Panon. Par ailleurs en 3 heures, il a été relevé 53 mm à Beauvallon et 43 mm à Menciol. Attention aux crues dans les ravines.(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Météo France enclenche la vigilance forte pluies dans l'Est de La Réunion ce samedi 23 novembre. Des pluies stationnaires ont été observées dans la matinée notamment sur les communes de Sainte-Suzanne, Saint-André et Bras-Panon. Par ailleurs en 3 heures, il a été relevé 53 mm à Beauvallon et 43 mm à Menciol. Attention aux crues dans les ravines.(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)