Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Nos confrères de Réunion 1ère alertent ce samedi 23 novembre sur la hausse du prix des billets d'avion. En effet, l'Indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) a été mis à jour mardi dernier. On apprend alors qu'au départ de la métropole, les tarifs à destination de l'Outre-mer sont en hausse de 10,5 %. Mais l'augmentation la plus forte est départ des quatre DOM, pris dans leur ensemble ils marquent une hausse de +11,8 %. C'est au départ des Antilles que cette tendance est la plus marquée. Au départ de La Réunion, l'augmentation est de 2,6%. Pendant les vacances de la Toussaint par contre les prix ont bondi au départ de La Réunion : +7,8% entre septembre et octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

