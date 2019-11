Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 18 novembre : Budget 2020 : Annick Girardin : "il y a deux mondes : celui de la contemplation et du commentaire, et celui de l'action et des vérités"

- Mardi 19 novembre : La mauvaise météo pourrait retarder la fin de la campagne sucrière

- Mercredi 20 novembre : Koz azot : alcool au volant, faut-il une tolérance zéro ?

- Jeudi 21 novembre : Ils veulent relancer la production de riz à La Réunion

- Vendredi 22 novembre : Rénovation des lycées de Saint-Joseph - alertée sur des irrégularités supposées dès 2015, la Région enquête en 2019

Annick Girardin a répondu aux questions d'Imaz Press sur le budget outre-mer 2020, voté le 6 novembre 2019 à l'Assemblée Nationale, sur les réactions - parfois acides -, qu'il a suscité et plus largement sur la situation socio-économique de l'île. Dans le langage direct qui est le sien, la ministre des Outre-mer affirme avoir présenté "un budget stable de 2,6 milliards d'euros d'engagement", souligne que la baisse de 100 millions d'euros relevée par des élus locaux "ne correspond qu'aux crédits de paiement" et "si ces crédits baissent, c'est qu'on a moins de factures, que les projets s'engagent moins bien ou ne se font pas". Concernant les mesures décidées par l'Etat fin 2018 pour répondre aux attentes de La Réunion secouée par la crise des Gilets jaunes, la ministre remarque :

"c'est sûr, nous n'avons pas eu de relai politique à La Réunion, je n'ai entendu que des critiques stériles et pourtant si peu de propositions". A ceux qui "ne cessent de répéter que l'outre-mer n'est pas une priorité du gouvernement qu'ils se trompent" elle dit "qu'ils feraient mieux de dénoncer des propos qui portent les germes de la division, et même au-delà", allusion aux propos de certains parlementaires l'accusant de "ne pas être née en Outre-mer". Et pour être tout-à-fait claire dans ses propos Annick Girardin relève : "il y a deux mondes : celui de la contemplation et du commentaire, et celui de l'action et des vérités". Entretien.

Les planteurs l'ont bien remarqué, la météo n'est pas au beau fixe pour couper la canne. Depuis des jours, la pluie ne fait que tomber, notamment dans l'Est et les précipitations sont accompagnées de vents forts. De quoi impacter directement la campagne sucrière, censée se terminer d'ici quelques semaines. La saison cyclonique, avec son lot d'averses, est bien là. Fait rare : la concentration et le cumul de ces pluies. La récolte en pâtit, et les planteurs redoutent l'arrivée de cyclones, qui pourrait faire plonger la filière canne au plus bas.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume a plaidé pour la tolérance zero concernant l'alcool au volant ce dimanche 17 novembre 2019, interrogé dans le cadre du Grand Jury RTL - Le Figaro - TF1/LCI. Niet, ont répondu les services du Premier ministre ce lundi 18 novembre, indiquant que cette proposition "n'a pas été retenue et elle n'est pas envisagée par le gouvernement". Un des arguments invoqués, les effets positifs sur l'accidentalité seraient très limités, les accidents mortels liés au taux contraventionnel ne représentant "que" 12% de cas. 12% de trop ? Pas pour le gouvernement.

C'est une rengaine qui revient régulièrement, une ritournelle. Les Réunionnais sont de grands consommateurs de riz, une cinquantaine de kilos par an et par habitant. Dix fois plus que la moyenne européenne. Paradoxalement, ce riz n'est pas produit sur l'île, il est importé d'Asie. Certains passionnés et amoureux du terroir réunionnais cherchent à faire revivre certains souvenirs lontan, quand du riz était cultivé à La Réunion. L'association Riz Réunion est officiellement lancée ce jeudi 21 novembre 2019, il s'agit d'une expérimentation pour une production rizicole locale à échelle humaine.

Imaz Press Réunion l'indiquait dès le 14 novembre dernier, les gendarmes ont mené de longues investigations dans les locaux du Conseil régional à Saint-Denis et Saint-Pierre. En tout, trois perquisitions ont été menées : dans les services de la Direction des bâtiments et de l'architecture (DBA), à Saint-Pierre et au Chaudron, et dans ceux de la pyramide inversée au Moufia. Les enquêteurs sont repartis après avoir saisi plusieurs documents. La Région, elle, avait lancé une enquête interne en juin 2019. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, elle était au courant de l'affaire dès 2015. Deux dossiers intéressent les gendarmes : la réhabilitation des lycées de Vincendo et de Langevin à Saint-Joseph, et l'aménagement du Campus Pro de l'Océan indien (CPOI). De sources proches du dossier, on indique que des auditions de personnes mises en cause devaient avoir lieu dans les prochains jours.