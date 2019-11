BONJOUR - A la une de ce dimanche matin 24 novembre 2019 :



- La Route du littoral totalement fermée à la circulation ce dimanche 24 novembre de 6h à 12h

- Vivez la "fraîch'attitude" avec les villages de fruits et légumes frais

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Annick Girardin, campagne sucrière, alcool au volant, riz péi, Région

- En Chine, détective high-tech pour chats perdus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - un temps pluvieux et orageux

La Route du littoral totalement fermée à la circulation ce dimanche 24 novembre de 6h à 12h

Dimanche dernier, un éboulement sans conséquence pour la circulation s'est produit sur la Route du littoral. Les blocs rocheux sont tombés derrière les gabions mais ils ont endommagé les filets. Cet événement est à l'origine de la fermeture totale de la Route du littoral ce dimanche 24 novembre 2019 de 6h à 12h. Des travaux de purge vont être effectués dans le secteur du PR7 + 700, au niveau de la Ravine à Jacques. Ils vont consister à faire tomber les blocs rocheux qui peuvent représenter un danger, sécuriser la zone pour que les cordistes puissent effectuer les travaux de maintenance des filets. Le temps des travaux, une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Vivez la "fraîch'attitude" avec les villages de fruits et légumes frais

La "Fraîch'attitude" est devenu un événement national incontournable. Objectif : consommer local, frais, de saison et surtout à bas coût ! Le tout dans un contexte réunionnais où, il ne faut pas l'oublier, le diabète progresse et les problématiques liées à la nutrition sont essentielles. Dans les quartiers prioritaires, la consommation de fruits et légumes est moindre, aussi parce que leur prix semble insurmontable. Les villages déployés sur toute l'île pendant plusieurs jours ont donc un intérêt double : sensibiliser les habitants sur leurs habitudes alimentaires, et leur permettre de manger sain tout en faisant de bonnes affaires.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 18 novembre : Budget 2020 : Annick Girardin : "il y a deux mondes : celui de la contemplation et du commentaire, et celui de l'action et des vérités"

- Mardi 19 novembre : La mauvaise météo pourrait retarder la fin de la campagne sucrière

- Mercredi 20 novembre : Koz azot : alcool au volant, faut-il une tolérance zéro ?

- Jeudi 21 novembre : Ils veulent relancer la production de riz à La Réunion

- Vendredi 22 novembre : Rénovation des lycées de Saint-Joseph - alertée sur des irrégularités supposées dès 2015, la Région enquête en 2019

En Chine, détective high-tech pour chats perdus

Ses honoraires ne sont pas à la portée de tout le monde mais son taux de réussite n'a pas de prix quand on a perdu son meilleur ami... Et le tout premier "détective pour animaux domestiques" de Chine a dans sa besace un arsenal technologique de pointe.

La pa Météo France i di, sé zot i di - un temps pluvieux et orageux

Ce dimanche 24 novembre 2019, Matante Rosina a du annuler le pique-nique familial au Brûlé à Saint-Denis, la faute au mauvais temps. Une météo pluvieuse, maussade et orageuse sur tout le département pour cette journée. Et chez vous, quel temps fait-il ?