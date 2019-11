Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Vendredi 22 Novembre à 16H09

A l'heure du tout numérique et de l'ultra-connexion, Eno Zangoun revendique "un maloya naturel, brut et bio qui prend sa source dans le terreau fertile des traditions réunionnaises". L'artiste a sorti son deuxième album intitulé "Léspri santé", constitué de treize titres en octobre dernier. Le chanteur engagé pour la préservation de la culture et l'identité réunionnaise, engagé aussi sur le volet écologique a pris le temps de la réflexion pour sortir "Léspri santé". Ce dimanche 24 novembre, Eno Zangun, le planteur au maloya durable est en concert à la rondavelle Tiroule à Saint-Leu à partir de 19h30.

A l'heure du tout numérique et de l'ultra-connexion, Eno Zangoun revendique "un maloya naturel, brut et bio qui prend sa source dans le terreau fertile des traditions réunionnaises". L'artiste a sorti son deuxième album intitulé "Léspri santé", constitué de treize titres en octobre dernier. Le chanteur engagé pour la préservation de la culture et l'identité réunionnaise, engagé aussi sur le volet écologique a pris le temps de la réflexion pour sortir "Léspri santé". Ce dimanche 24 novembre, Eno Zangun, le planteur au maloya durable est en concert à la rondavelle Tiroule à Saint-Leu à partir de 19h30.