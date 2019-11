Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Vendredi 22 Novembre à 17H18

Cette semaine, la plateforme Kwa Films - qui valorise des oeuvres de l'océan Indien et d'ailleurs, créé des liens entre les territoires, entre les publics, entre les styles, au delà des frontières - vous fait découvrir "La république des enchanteurs". Le pitch : Ghislaine danse sur le toit, Kamel se fait beau, et Salomon ment à son frère. À eux tous, ils racontent une cité, une République faite d'enchanteurs. Un film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh d'une durée de 13 minutes. Ce court métrage a été primé à plusieurs reprises.

