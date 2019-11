Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Vous avez une box Zeop et n'avez pas internet ? C'est normal, à La Possession et la Rivière des Galets au Port en tout cas, personne ne l'a. Selon nos informations, la coupure durerait depuis ce samedi 23 novembre tard dans la soirée. Contactée par Imaz Press Réunion, la direction dit ne pas avoir encore d'informations à ce sujet. Elle n'a pas non plus fourni d'explications à ses conseillers en boutique ou ses clients pour le moment. Le seul moyen d'obtenir une information, dimanche oblige, est de se rendre dans les boutiques physiques ouvertes. Les conseillers s'avouent un peu dépassés.

