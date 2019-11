BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 25 novembre 2019 :



Le bal des candidatures est bien lancé

A la fin d'année fleurissent les flamboyants et poussent les letchis, pour le plus grand bonheur des Réunionnais qui voient poindre l'été, les fêtes de fin d'année et toutes les joyeusetés qui vont avec. Fait plus ponctuel, la fin d'année, c'est aussi la période des déclarations de candidatures pour les municipales de 2020. Autant les letchis peuvent accuser du retard pour la saison, autant les candidats, eux, sont déjà dans les starting block. Tour d'horizon des communes à fort enjeu et des candidats déclarés.

La prise de conscience avance, les moyens restent limités

Ce 25 novembre, peu de gens le savent, marque la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Cet événement mondial fait écho à la vaste mobilisation organisée par le collectif #NousToutes en métropole, et pour la première fois à La Réunion. Sur l'île des dizaines de personnes ont répondu présentes, malgré la pluie et la présence encore très discrète du collectif national à La Réunion. Preuve en est que la prise est conscience est plus que jamais en marche. Désormais ce sont des actions et des moyens, humains et financiers, que réclament les associations qui oeuvrent au quotidien sur le terrain.

Deux arbitres réunionnais s'envolent pour les Philippines

Max Carpin et Jean-Claude Calimoutou viennent de s'envoler pour les Philippines où ils participeront aux Jeux de l'Asie du Sud-Est 2019 qui se dérouleront du 30 novembre au 11 décembre 2019. Il ne s'agit pas pour les deux compères de défendre les couleurs de La Réunion lors d'une compétition sportive. Les deux hommes ont été invités par le comité organisateur pour arbitrer l'épreuve de Kali Arnis Eskrima, un groupe d'arts martiaux originaire des îles Philippines.

Edmond Albius et la découverte de la pollinisation de la vanille

Un dessin animé sur l'histoire d'Edmond Albius, "le scientifique noir", est désormais disponible sur Youtube. Il a été sous-titré en anglais par la "KOZ CAF". Réalisé par l'artiste bédéiste Mickaël Joron, le cartoon se veut pédagogique et ludique. Il résume en deux minutes seulement et à l'aide de dessins, la découverte du jeune esclave noir Edmond Albius, qui à 12 ans seulement, découvrira le procédé de pollinisation de la vanille. Une révolution scientifique et économique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les averses se calment enfin et le beau temps revient doucement

Le temps sera clément en début de journée, voilà que Matante Rosina est pleine d'espoir après le week-end très pluvieux qu'elle a vécu. Les averses se sont estompées pour de bon. Il recommencera légèrement à pleuvoir dans l'après-midi, notamment dans l'intérieur de l'île. Attention aux orages ils pourraient débarquer en fin de journée. Sur le littoral Ouest, si le soleil ne s'annonce pas éclatant pour autant le temps devrait être plutôt stable. Les températures sont de saison, entre 27 et 31 degrés sur le littoral, jusqu'à 26 dans les cirques et 18 au volcan.