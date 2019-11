Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

%thumb[w650-h365-q100-cc]% A la Réunion, le secteur du transport routier de marchandises représente environ 2300 salariés [1]. Dans ce secteur, le nombre et de la fréquence des accidents du travail sont en hausse. Entre 2 015 et 2 017, le nombre d'accidents du travail avec arrêt a augmenté de 57 % passant de 78 à 123 et l'indice de fréquence est passé de 35,20 à 53,52 sur la même période.

A la Réunion, le secteur du transport routier de marchandises représente environ 2300 salariés [1]. Dans ce secteur, le nombre et de la fréquence des accidents du travail sont en hausse. Entre 2 015 et 2 017, le nombre d'accidents du travail avec arrêt a augmenté de 57 % passant de 78 à 123 et l'indice de fréquence est passé de 35,20 à 53,52 sur la même période.