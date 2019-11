Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce lundi 26 novembre 2019, des postiers sont en grève pour 24 heures à l'appel du syndicat FO Com. Ils réclament la fin de la "ségrégation sociale" et accusent la Direction des affaires sociales à La Poste (DNAS) de ne pas leur accorder les mêmes droits que leurs homologues métropolitains. Déjà en 2015, le syndicat avait alerté la DNAS via une pétition signée environ 750 fois. Une pétition qui serait restée sans réponse. Des perturbations dans la distribution de courrier sont à prévoir toute la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 26 novembre 2019, des postiers sont en grève pour 24 heures à l'appel du syndicat FO Com. Ils réclament la fin de la "ségrégation sociale" et accusent la Direction des affaires sociales à La Poste (DNAS) de ne pas leur accorder les mêmes droits que leurs homologues métropolitains. Déjà en 2015, le syndicat avait alerté la DNAS via une pétition signée environ 750 fois. Une pétition qui serait restée sans réponse. Des perturbations dans la distribution de courrier sont à prévoir toute la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)