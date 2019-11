Le club turc lorgnerait sur les services de Dimitri Payet. L'information est révélée par nos confrères de l'Équipe. le Besiktas songerait à recruter le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille. Le Réunionnais de 32 ans, sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2021, aurait la cote sur les rives du Bosphore. Et son salaire, 600 000 euros brut par mois -, ferait réfléchir les dirigeants phocéens indiquent nos confrères.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet a disputé neuf matchs et marqué quatre buts. La réputation du kok péi n’est plus à faire même si ces dernières années, ses performances en dents de scie ont parfois poussé les supporters marseillais à bout.

Dimitri Payet, c’est surtout la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille : 30 millions d’euros. À la fin de son contrat en juin 2021, le milieu de terrain de l’OM n’en vaudrait plus que la moitié. C’est bien ce qui ferait réfléchir les dirigeants du club phocéen, l’offre du Besiktas leur permettrait de céder l’international français à un "bon prix" et de libérer le club de son plus gros salaire, 600 000 euros brut par mois.

Si pour le moment, aucune offre officielle n’aurait été faite, nos confrères de l’Équipe indiquent que pour Dimitri Payet, qui arrive en fin de course, la fiscalité étant plus avantageuse en Turquie, "l’international français pourrait peut-être envisager de conserver, sinon de se rapprocher de ses émoluments du moment, en gagnant le club de Besiktas".

