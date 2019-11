Dans la nuit de samedi 23 novembre 2019, les militaires de la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis ont procédé sur le secteur de Saint-Leu à un contrôle routier, de 20h à minuit, dans le cadre de la lutte contre les conduites addictives. Au total, 18 infractions, dont 12 alcoolémies et 5 conduites sous stupéfiants ont été relevées. 1 refus de se soumettre au dépistage a également été constaté, tout en remarquant que 5 contrevenants, cumulaient les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique doublé d'une conduite sous stupéfiants.

Dans la journée de dimanche 24 novembre 2019, de 16h à 19h, la compagnie de Saint-Pierre et la brigade motorisée, ont mis en place un contrôle routier, dans le cadre des "retours pique nique" en vue de sécuriser les axes.

14 infractions, dont 4 alcoolémies et 3 conduites sous stupéfiants, 1 non port de ceinture de sécurité, 1 téléphone, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de contrôle technique, 1 pneu lisse et 1 non homologation d'échappement ont été relevées.

