Ce samedi 23 novembre 2019, un exercice grandeur nature a eu lieu dans les tunnels de lave de la coulée de 2004. L'objectif : organiser la coordination des secours dans ce milieu spécifique pour prendre en compte le développement du tourisme sportif et notamment les excursions organisées au sein des tunnels de lave. À l'initiative de la préfecture, cet exercice a rassemblé les différents acteurs susceptibles d'intervenir dans les sites souterrains. Le communiqué de la préfecture ci-dessous.

L’État-major de zone et de protection civile de l’océan Indien et le conseiller technique départemental en spéléologie ont organisé un exercice de secours en site souterrain associant la gendarmerie nationale (peloton de gendarmerie de haute montagne), le service départemental d’incendie et de secours (groupement d’intervention en milieu périlleux) et la ligue réunionnaise de spéléologie et du canyoning samedi 23 novembre 2019, coulée de lave 2004, route des laves à sainte-Rose.

Cet exercice a permis de tester la validité et l’efficacité du projet de dispositions spécifiques opérationnelles ORSEC* " secours en sites souterrains ".

Le préfet de La Réunion a souhaité la mise en place d’un dispositif ORSEC " secours en site souterrain " afin d’organiser la coordination des secours dans ce milieu spécifique pour prendre en compte le développement du tourisme sportif et notamment les excursions organisées au sein des tunnels de lave.

Parallèlement à ce dispositif ORSEC, une convention d’assistance technique en secours souterrain signée entre le préfet de La Réunion et le président de la ligne réunionnaise de spéléologie et de canyoning (LRSC) précise les conditions dans lesquelles la ligue peut apporter son concours aux autorités dans le cadre d’une opération de secours en milieu souterrain.

Aussi, si aucun accident n’est à déplorer à ce jour, il est rappelé que l’exploration des sites souterrains nécessite un équipement adapté et que l’accompagnement par un professionnel est très fortement recommandé.