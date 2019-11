Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Un dessin animé sur l'histoire d'Edmond Albius, "le scientifique noir", est désormais disponible sur Youtube. Il a été sous-titré en anglais par la "KOZ CAF". Réalisé par l'artiste bédéiste Mickaël Joron, le cartoon se veut pédagogique et ludique. Il résume en deux minutes seulement et à l'aide de dessins, la découverte du jeune esclave noir Edmond Albius, qui à 12 ans seulement, découvrira le procédé de pollinisation de la vanille. Une révolution scientifique et économique.

Un dessin animé sur l'histoire d'Edmond Albius, "le scientifique noir", est désormais disponible sur Youtube. Il a été sous-titré en anglais par la "KOZ CAF". Réalisé par l'artiste bédéiste Mickaël Joron, le cartoon se veut pédagogique et ludique. Il résume en deux minutes seulement et à l'aide de dessins, la découverte du jeune esclave noir Edmond Albius, qui à 12 ans seulement, découvrira le procédé de pollinisation de la vanille. Une révolution scientifique et économique.