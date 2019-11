BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 26 novembre 2019



- Routes : la décongestion, ce n'est pas pour maintenant

- Les commerçants dionysiens réclament la réouverture du parking de l'océan

- Arts martiaux : deux arbitres réunionnais aux Jeux de l'Asie du sud-est

- Saint-Louis : vous prendrez bien un café au Domaine de Maison Rouge

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des averses dans l'après-midi

Routes : la décongestion, ce n'est pas pour maintenant

Comme chaque matin et chaque soir, les routes réunionnaises sont embouteillées, congestionnées, asphyxiées. Impossible de prendre son véhicule sans voir poindre le spectre des ralentissements quotidiens. Ne parlons même pas en cas de pluie ou d'accident, la route devient alors un parcours du combattant, et même les chemins alternatifs censés être des " raccourcis " n'ont alors plus d'utilité. En parallèle, l'usage du transport en commun peine à se développer, certainement faute de moyen alternatif au bus. Les projets routiers sont quant à eux au ralenti, à l'image du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Tout cela au grand dam des usagers de la route

Les commerçants dionysiens réclament la réouverture du parking de l'océan

L'association l'union des commerçants dionysiens (UCD) demande la réouverture du parking de l'espace océan. Une pétition mise en ligne il y a une semaine par l'UCD rassemble près de 900 signatures. L'espace devait être aménagé dans le cadre du projet du Quadrilatère océan. Sauf que le projet est à l'arrêt, les crédits de l'État ont été retirés. Projet reporté ou définitivement annulé, la question se pose encore... Les commerçants dionysiens, eux, demandent la réouverture du parking pour pallier à la problématique des places de stationnement dans le chef-lieu surtout à l'approche des fêtes.

Arts martiaux : deux arbitres réunionnais aux Jeux de l'Asie du sud-est

Max Carpin et Jean-Claude Calimoutou viennent de s'envoler pour les Philippines où ils participeront aux Jeux de l'Asie du sud-est 2019 qui se dérouleront du 30 novembre au 11 décembre 2019. Il ne s'agit pas pour les deux compères de défendre les couleurs de La Réunion lors d'une compétition sportive. Les deux hommes ont été invités par le comité organisateur pour arbitrer l'épreuve de Kali Arnis Eskrima, un groupe d'arts martiaux originaire des îles Philippines

Saint-Louis : vous prendrez bien un café au Domaine de Maison Rouge

Le café fera la fête le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 au Domaine de Maison Rouge à Saint-Louis. Le Bourbon pointu sera au centre des animations. Des Visites guidées de la plantation de café et du Domaine, une exposition du Musée des Arts Décoratifs, un village artisanal, des conférences, des ateliers sur différents thèmes ainsi que des concerts de Gramoun Sello (le samedi) et de Lorkes Bann Dalon (le dimanche) sont programmés. Toutes les animations sont gratuites

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages et des averses dans l'après-midi

C'est sous le soleil que commence la journée du mardi 26 novembre 2019. Les températures seront plutôt chaudes mais Matante Rosina affirme que le ciel deviendra nuageux dès le début de l'après-midi. Il pourrait même y avoir quelques petites averses. Attention en bord de plage, la La mer sera agitée dans l'ouest et le sud. Et chez vous c'est comment ?