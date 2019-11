Max Carpin et Jean-Claude Calimoutou viennent de s'envoler pour les Philippines où ils participeront aux Jeux de l'Asie du sud-est 2019 qui se dérouleront du 30 novembre au 11 décembre 2019. Il ne s'agit pas pour les deux compères de défendre les couleurs de La Réunion lors d'une compétition sportive. Les deux hommes ont été invités par le comité organisateur pour arbitrer l'épreuve de Kali Arnis Eskrima, un groupe d'arts martiaux originaire des îles Philippines (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Les Jeux de l'Asie du sud-est sont une compétition multisports organisée tous les deux ans. Onze pays prennent part à cette épreuve, et 56 sports sont représentés. Plus de 9 000 athlètes sont attendus ainsi que 2080 juges techniques, dont deux Réunionnais.

En effet, Max Carpin et Jean-Claude Calimoutou ont reçu une invitation officielle du comité organisateur afin de venir arbitrer les compétitions de Kali Arnis Eskrima. Les deux hommes sont des spécialistes de la discipline, Jean-Claude Calimoutou étant 9 fois champion du monde et un des professeurs de kali les plus reconnus de France, et par le gouvernement philippin.

Les deux hommes sont responsables de l’association Kaiasse (kiltir, animation, insertion, artisanat, solidarité, sports, environnement), qui promeut notamment la pratique du moringue et du kali. Les jeunes qu’ils entraînent ont déjà enregistré de belles performances lors de compétitions internationales de kali, notamment 28 médailles lors du championnat du monde en 2012, hissant notre île à la troisième place de l’épreuve derrière les Philippines et les Etats-Unis. L’équipe se prépare d’ores et déjà pour les championnats du monde qui se dérouleront aux philippines en juillet 2020.

En attendant cette échéance, La Réunion sera à l’honneur lors de ces Jeux de l'Asie du sud-estoù nos deux Réunionnais tâcheront de représenter notre île en tant qu’arbitres.

www.ipreunion.com /redac@ipreunion.com