Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le café fera la fête le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 au Domaine de Maison Rouge à Saint-Louis. Le Bourbon pointu sera au centre des animations. Des Visites guidées de la plantation de café et du Domaine, une exposition du Musée des Arts Décoratifs, un village artisanal, des conférences, des ateliers sur différents thèmes ainsi que des concerts de Gramoun Sello (le samedi) et de Lorkes Bann Dalon (le dimanche) sont programmés. Toutes les animations sont gratuites (Photo D.R.)

