Ce mercredi 27 novembre 2019, la chambre d'Agriculture monte au créneau. La colère du président de la Chambre verte est dirigée vers la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Cdpenaf). Cette commission rassemble des représentants des services de l'Etat, des deux collectivités territoriales, d'association de défense de l'environnement, du Parc national, de l'Onf et statue sur la recevabilité de projets portés par des agriculteurs, elle a un avis conforme sur les permis de construire qui sont déposés en milieu agricole. Installation de gîtes ruraux pour se diversifier, de hangars pour protéger leur matériel... (photo d'illsutration rb/www.ipreunion.com)

Avant de passer au concret, les agriculteurs doivent déposer un dossier. Validé ou non par la commission. L'année dernière, 80% de ces dossiers auraient été rejetés, la Chambre verte met en cause des délais de traitement trop courts et demande un assouplissement des critères de validation. Pour faire pression, elle boycotte les réunions de la commission depuis deux mois.

Le président de la Chambre verte avance d'autres arguments : "il y a un problème de représentation du monde agricole au sein même de cette commission : en réalité, pas plus de 3 représentants sur 12".

"La réalité est que la Cdpenaf ne sert pas ou très peu les intérêts du monde agricole et des porteurs de projets"

Les explications de Frédéric Vienne, le président de la chambre d’Agriculture, regardez :

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com